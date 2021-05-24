U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Grekoromen Milli Takımı 3. oldu

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Grekoromen Milli Takımı, turnuvada 3. oldu. Türkiye takım halinde ise toplam 15 madalya kazandı.
Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonanın son gününde milli sporcu Kadir Kamal, grekoromen stil 67 kilo finalinde Macar Krisztian Istvan Vancza ile karşılaştı. İlk devrede 2-0 önde olan mili güreşçi ikinci devrede verdiği puanlarla 2-2 biten maçta son puanla yenilerek gümüş madalya kazandı.
U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda madalya alan milli sporcular şöyle:
Altın: Ramazan Sarı, Erhan Yaylacı ve Anıl Berkan Kılıçsallayan
Gümüş: Zeynep Yetgil, Ayşegül Özbege, Adem Burak Uzun ve Kadir KamalBronz: Cavit Acar, Emrah Ormanoğlu, Emre Çiftçi, Aynur Erge, Esra Pul, Nesrin Baş, Erkan Ergen ve Fatih Bozkurt