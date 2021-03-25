Üç büyüklerin korona virüs raporu

Türkiye’de korona virüs salgınının ilk görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bu yana futbol kulüplerinde de birçok vaka yaşandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta ise bugüne kadar toplam 49 futbolcu korona virüse yakalandı.
Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinin ardından 15 Mart 2020’de futbolda ligler oynanmış ve ardından ertelenmişti. Bu tarihten sonra bir müddet karşılaşmalar oynanmazken, takımlarda da zaman zaman pozitif bulgulara rastlandı. Hastalıktaki vaka sayılarının düşmeye başlamasıyla ligler 2020’nin Haziran ayında kaldığı yerden devam etti. 2020-2021 sezonu da Eylül ayında başlarken, birçok tedbirin alınmasına rağmen takımlarda yine pozitif vakalar görüldü. Bu sezon şampiyonluk yarışında zirvede yer alan üç büyüklerde, 2020 yılının mart ayından bugüne kadar toplam 48 vakaya rastlandı. Son olarak da Fenerbahçe Kulübü, dün yaptığı açıklamada, toplam 5 futbolcunun virüse yakalandığını duyurdu.
Beşiktaş’ta 20 futbolcu ve Başkan Ahmet Nur Çebi
Beşiktaş’ta bugüne kadar 20 oyuncunun Covid-19 testi pozitif olarak açıklandı. İlk olarak 9 Mayıs 2020 tarihinde 1 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulguların tespit edildiği açıklanırken, 14 Mayıs tarihinde ise 5 futbolcu, 2 yönetici ve Başkan Ahmet Nur Çebi’nin testlerinin pozitif olarak belirlendiği ifade edildi. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon son olarak 25 Haziran’da, 2 futbolcunun korona virüs testinin pozitif olduğu açıklandı.
Bu sezon 12 futbolcuda görüldü
En az Galatasaray’da
Galatasaray’da geçtiğimiz mart ayından günümüze kadar futbolcuların dışında Teknik Direktör Fatih Terim ve yöneticiler de korona virüse yakalandı. Şu ana kadar açıklanan sayılara göre 3 büyük kulüp içinde en az vaka görülen takım Galatasaray. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamalarda Futbol Takımı’nda bugüne kadar 14 futbolcunun korona virüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Sarı-kırmızılılarda bu 14 futbolcunun 12’sinin A Takım’dan, 2’sinin de altyapıdan olduğu bildirildi.
Futbolcuların dışında Teknik Direktör Fatih Terim de 23 Mart 2020 tarihinde sosyal medya hesabında korona virüse yakalandığını bildirdi. Deneyimli teknik adam daha sonra bu hastalığı atlattı. Yöneticilerden de İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın da korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Albayrak ve Günay da tedavilerinin ardından iyileşti.
Fenerbahçe’deki vaka sayısı 15’e yükseldi
Fenerbahçe, son olarak 5 futbolcusunun korona virüse yakalandığını açıkladı. Böylelikle sarı-lacivertli takımdaki bugüne kadarki vaka sayısı 15’i buldu. Futbol takımında son dönem virüse yakalananların sayısı artan Kanarya’da Kanarya’da ilk vaka ise 2020’nin mayıs ayında görülmüştü. Bugüne kadar sadece ismi açıkan Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia oldu. Valencia’nın kasım ayında ülkesinin milli takımındayken testi pozitif çıkmıştı.Futbolcuların dışında yönetimden de bir kişinin testi pozitif çıktı. Virüse yakalanan Genel Sekreter Burak Kızılhan, tedavisinin ardından bu hastalığı atlattı.