UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası heyecanı Türkçe anlatımla izleyiciyle buluşacak

Red Bull TV, Mercedes-Benz UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası’nı canlı yayınlayacak. Sezonun ilk Dünya Kupası yarışı 7-9 Mayıs’ta Almanya’nın Albstadt şehrinde yapılırken, yarış Berkem Ceylan ve Sarper Günsal’ın anlatımıyla sporseverlerle buluşturacak.
Berkem Ceylan ve Sarper Günsal’ın anlatımıyla yarış önü ve yarış sonrası değerlendirmelerin de yer alacağı canlı yayınlar 7 Mayıs Cuma günü saat 18.00’da ve 9 Mayıs Pazar günü saat 11.45’te başlayacak. 14-16 Mayıs tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenecek yarışlar da yine Berkem Ceylan ve Sarper Günsal’ın anlatımıyla izleyiciyle buluşacak. Mercedes-Benz UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası’na dair detaylı bilgi RedBull.com/UCI2021 adresinde.Red Bull TV’de; canlı yayınların yanı sıra 7 bin dakikalık Türkçe içerik de izleyicilere sunuluyor. Uygulama, tüm dijital cihazlardan ve akıllı televizyonlardan adresi üzerinden ücretsiz edinilebiliyor.