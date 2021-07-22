UEFA Avrupa Konferans Ligi: Petrocub: 0 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaştı. Yiğidolar mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve rövanş için avantaj elde etti.