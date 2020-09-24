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UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu: Rosenborg: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

UEFA AVRUPA LİGİ 3. ELEME TURU’NDA ALANYASPOR, DEPLASMANDA NORVEÇ EKİBİ ROSENBORG İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE TAMAMLANDI.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu: Rosenborg: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Alanyaspor, deplasmanda Norveç ekibi Rosenborg ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan Hedenstad’ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde Islamovic’in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

26. dakikada Bareiro’nun pasında topla buluşan Efecan sağ kanattan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45. dakikada ceza saha sol çaprazdan Bakasetas’ın yerden sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

Stat: Lerkendal

Hakemler: Kristo Tohver xx, Silver Koiv xx, Sten Klaasen xx

Rosenborg: Hansen xx, Pa Konate xx, Eyjolfsson xx, Hedenstad xx, Reginiussen xx, Konradsen xx, Zachariassen xx, Skjelbred xx, Carlo Holse xx, Adegbenro xx, Islamovic xx

Yedekler: Lund, Reitan, Hovland, Ceide, Tagseth, Helland, Borven

Teknik Direktör: Age Hareide

Alanyaspor: Marafona xx, Caulker xx, Moubandje xx, Juanfran xx, Tzavellas xx, Bakasetas xx, Efecan Karaca xx, Fatih Aksoy xx, Davidson xx, Salih Uçan xx, Bareiro xx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Siopis, Onur Bulut, Ceyhun Gülselam, Tayfur Bingöl, Babacar, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kartlar: Reginiussen, Zachariassen (Rosenborg)

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