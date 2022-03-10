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UEFA Avrupa Ligi: Barcelona: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi: Barcelona: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

26. dakikada ceza yayının hemen dışında Barcelona serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Depay’ın sert şutunda kaleci Pena gole izin vermedi.

39. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kerem’in sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

42. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Depay’ın sert şutunda Pena topu güçlükle çeldi.

Stat: Camp Nou

Hakemler: Benoit Bastien xx, Hicham Zakrani xx, Aurelien Berthomieu xx

Barcelona: Ter Stegen xx, Dest xx, Araujo xx, Eric xx, Alba xx, Pedri xx, Nico xx, De Jong xx, Traore xx, Memphis Depay xx, Ferran xx

Yedekler: Neto, Tenas, Pique, Lenglet, Mingueza, Sergio Busquets, Ricard Puig, Dembele, Martin Braithwaite, Luuk de Jong, Aubameyang

Teknik Direktör: Xavi

Galatasaray: Pena xxx, Boey xx, Marcao xx, Nelsson xx, van Aanholt xx, Berkan xx, Taylan xx, Feghouli xx, Babel xx, Kerem xx, Mustafa Muhammed xx

Yedekler: Muslera, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Pulgar, Ömer Bayram, Morutan, Cicaldau, Emre Kılınç, Gomis, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Sarı kartlar: Depay (Barcelona), Berkan Kutlu (Galatasaray)

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