UEFA Avrupa Ligi: Barcelona: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
26. dakikada ceza yayının hemen dışında Barcelona serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Depay’ın sert şutunda kaleci Pena gole izin vermedi.
39. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kerem’in sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
42. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Depay’ın sert şutunda Pena topu güçlükle çeldi.
Stat: Camp Nou
Hakemler: Benoit Bastien xx, Hicham Zakrani xx, Aurelien Berthomieu xx
Barcelona: Ter Stegen xx, Dest xx, Araujo xx, Eric xx, Alba xx, Pedri xx, Nico xx, De Jong xx, Traore xx, Memphis Depay xx, Ferran xx
Yedekler: Neto, Tenas, Pique, Lenglet, Mingueza, Sergio Busquets, Ricard Puig, Dembele, Martin Braithwaite, Luuk de Jong, Aubameyang
Teknik Direktör: Xavi
Galatasaray: Pena xxx, Boey xx, Marcao xx, Nelsson xx, van Aanholt xx, Berkan xx, Taylan xx, Feghouli xx, Babel xx, Kerem xx, Mustafa Muhammed xx
Yedekler: Muslera, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Pulgar, Ömer Bayram, Morutan, Cicaldau, Emre Kılınç, Gomis, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Sarı kartlar: Depay (Barcelona), Berkan Kutlu (Galatasaray)