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UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (İlk yarı)

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe, sahasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (İlk yarı)
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe, sahasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Borre’nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Berke’de kaldı.

10. dakikada sol taraftan Kostic’in içeri çevirdiği topa arka direkte Kamada’nın gelişine vuruşunu kaleci Berke kurtardı.

29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Borre’nin pasında penaltı noktası yakınlarında Sow’un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

42. dakikada sağ çaprazdan İrfan Can’ın yaptığı ortada kale önünde oluşan karambolde Berisha’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Ülker

Hakemler: Srdjan Jovanovic xx, Uros Stojkovic xx, Milan Mihajlovic xx

Fenerbahçe: Berke Özer xx, Serdar Aziz xx, Kim xx, Szalai xx, Sangare xx, Zajc xx, Sosa xx, Novak xx, İrfan Can Kahveci xxx, Berisha xxx, Pelkas xx

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Meyer, Rossi, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Tisserand, Fatih Şanlıtürk, Arda Okan Kurtulan

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Eintracht Frankfurt: Trapp xx, Hasebe xx, N’dicka xx, Tuta xx, Chandler xx, Jakic xx, Sow xxx, Kostic xx, Kameda xx, Hauge xx, Borre xxx

Yedekler: Ramaj, Ilsanker, Hrustic, Lammers, Hinteregger, Rode, Toure, Da Costa, Lenz, Barkok, Durm, Paciencia

Teknik Direktör: Oliver Glasner

Goller: Sow (dk. 29) (Eintracht Frankfurt), Berisha (dk. 42) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Pelkas (Fenerbahçe)

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