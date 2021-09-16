UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 - Lazio: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun ilk haftasında Galatasaray evinde İtalyan ekibi Lazio’yu ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 - Lazio: 0 (İlk yarı)
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun ilk haftasında Galatasaray evinde İtalyan ekibi Lazio’yu ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada sol taraftan topla içeri giren Kerem’in yerden verdiği pasta savunmadan seken meşin yuvarlağı son anda kaleci Strakosha kontrol etti.

23. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Morutan’ın sert şutu üst direkten oyun alanı içine döndü.

Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Hakemler: Matej Jug xx, Matej Zunic xx, Manuel Vidali xx

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Nelsson xx, Marcao xx, Van Aanholt xx, Taylan Antalyalı xx, Morutan xx, Berkan Kutlu xx, Cicaldau xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Halil Dervişoğlu xx

Yedekler: İsmail, Alpaslan, Kaan, Luyindama, Babel, Ömer Bayram, Atalay, Emre Kılınç, Feghouli, Muhammed, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Lazio: Strakosha xx, Lazzari xx, Luis Felipe xx, Acerbi xx, Hysaj xx, Akpa Akpro xx, Lucas Leiva xx, Luis Alberto xx, Felipe Anderson xx, Immobile xx, Zaccagni xx

Yedekler: Reina, Furlanetto, Gabarron, Radu, Escalante, Sergej Milinkovic-Savic, Cataldi, Marusic, Basic, Pedro, Prescoli, Muriqi

Teknik Direktör: Mauizio Sarri

Sarı kartlar: Muslera (Galatasaray), Akpa Akpro (Lazio)

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