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UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 - St. Johnstone: 0 (Maç devam ediyor)

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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 - St. Johnstone: 0 (Maç devam ediyor)
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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
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UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 - St. Johnstone:...
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 - St. Johnstone:...
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