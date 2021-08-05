UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 0 - St. Johnstone: 0 (Maç devam ediyor)
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
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05 Ağustos 2021 Perşembe 21:23
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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.