UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, DG Sivasspor’a 3-2 mağlup oldu. Sivasspor ise bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6’ya yükseltti.