UEFA Avrupa Ligi: Olympiakos: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip Avrupa Ligi’ne veda etti.