UEFA Avrupa Ligi: St. Johnstone: 2 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İskoç ekibi St. Johnstone’u 4-2’lik skorla mağlup ederek tur atladı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Kerem’in sağ kanattan pasında ceza sahası içinde arka direkte müsait pozisyondaki Diagne topa dokumadı.
64. dakikada Berkan’ın pasında ceza yayı önünde Arda Turan’ın bekletmeden topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
67. dakikada Feghouli’nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Clark meşin yuvarlağı kontrol etti.
70. dakikada Kerem’in pasında ceza yayında topla buluşan Feghouli’nin ceza sahası içine girip, rakiplerini çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
74. dakikada Boey’un pasında topla buluşan Taylan’ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Clark’ta kaldı.
90. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte topa dokunan Davidson’un vuruşunda kaleci İsmail meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+2. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Babel’in kaptırdığı topta kale önünde oluşan karambolde Emre Kılınç’ın vuruşuna meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-4
Stat: McDiarmid Park
Hakemler: Andris Treimanis xx, Haralds Gudermanis xx, Aleksejs Spasjonnikovs xx
St. Johnstone: Clark x, Kerr x, Gordon x, McCart x, Brown x (Shaun Rooney dk. 67 x), McCann x, Davidson x, Craig x (Callum Hendry dk. 71 ?), Booth x (Reece Devine dk. 82 ?), Kane x (May dk. 66 x), O’Halloran x
Yedekler: Elliot Parish, Ross Sinclair, Hayden Muller, Samuel Denham, Cammy Ballantyne, Jordan Norhcoot,
Teknik Direktör: Callum Davidson
Galatasaray: İsmail Çipe xx, Boey xx, Luyindama xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx, Taylan xx (Alpaslan Öztürk dk. 89 ?), Berkan xx, Arda Turan xx (Babel dk. 73 x), Feghouli xxx (Emre Kılınç dk. 88 x), Kerem xxx (Mustafa Muhammed dk. 82 ?), Diagne xx (Aytaç Kara dk. 83 ?)
Yedekler: Jankat Yılmaz, Berk Balaban, Yedlin, Ömer Bayram, Barış Alper Yılmaz, Sekidika
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Kerr (dk. 35), O’Halloran (dk. 90+3) (St. Johnstone), Diagne (dk. 29), Kerem (dk. 64), Feghouli (dk. 70), Emre Kılınç (90+2) (Galatasaray)Sarı kartlar: Kane, Craig, Davidson, Callum Hendry (St. Johnstone), Marcao, Patrick van Aanholt (Galatasaray)