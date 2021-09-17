UEFA Avrupa Ligi’nde ilk hafta maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk hafta maçları tamamlandı
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UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk hafta maçları bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. Temsilcilerimizden Galatasaray, Lazio’yu 1-0 yenerek grupta liderliğe yükselirken, Fenerbahçe ise son dakikalarda kaçırdığı penaltıyla sahadan beraberlikle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-2

Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya): 0-0

B Grubu

PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 2-2

Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 1-0

C Grubu

Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-2

D Grubu

Olimpiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika): 2-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe: 1-1

E Grubu

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1

Galatasaray - Lazio (İtalya): 1-0

F Grubu

Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz): 2-1

Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

G Grubu

Real Betis (İspanya) - Celtic (İskoçya): 4-3

Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1

H Grubu

Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika): 0-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere): 0-2

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