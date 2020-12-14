UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleşmeler şu şekilde:

Wolfsberg - Tottenham

Dinamo Kiev - Club Brugge

Real Sociedad - Manchester United

Benfica - Arsenal

Kızılyıldız - Milan

Antwerp - Rangers

Slavia Prag - Leicester City

Salzburg - Villarreal

Braga - Roma

Krasnodar - Dinamo Zagreb

Young Boys - Bayer Leverkusen

Molde - Hoffenheim

Granada - Napoli

Maccabi Tel Aviv - Shakhtar Donetsk

Lille - Ajax
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