UEFA B-A Birleşik Kursu’nun ilk etabı tamamlandı

UEFA Antrenörlük Sözleşmesi’nde yer alan ve UEFA’dan özel izin alınarak açılabilen UEFA B-A Birleşik Kursu’nun 4 Ağustos’ta başlayan ilk etabı sona erdi.
Kursta her gün gerçekleştirilen pratik eğitimlerin yanı sıra maç ve performans analizi, öğretim metotları, kulüp yönetimi, spor psikolojisi, iletişim ve liderlik konularında dersler verildi. Kursiyerler kurs süresince teorik ve pratik sınavlara tabi tutuldu.
Bu kursa, en az 7 sezon en üst ligde forma giyen ve daha önceden alınmış bir antrenörlük belgesi bulunmayan profesyonel futbolcular katılabiliyor. 3 etaptan oluşan UEFA B-A Birleşik Kurs, bir sezon içine yayılan takvimde tamamlanacak. UEFA A ve UEFA B kurslarının programlarının birleşiminden oluşan bir müfredatı olan kurs süresince toplamda 131 saat teorik, 123 saat pratik eğitim verilecek.