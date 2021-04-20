UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: "UEFA organizasyonlarının Atalanta, Celtic, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray’a ihtiyacı var. Herkesin bir şansa sahip olduğunun bilinmesi gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerek. Şu anki büyük kulüpler, geçmişt

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: "UEFA organizasyonlarının Atalanta, Celtic, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray’a ihtiyacı var. Herkesin bir şansa sahip olduğunun bilinmesi gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerek. Şu anki büyük kulüpler, geçmişte büyük bir kulüp değildi."

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: "UEFA organizasyonlarının Atalanta, Celtic, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray’a ihtiyacı var. Herkesin bir şansa sahip olduğunun bilinmesi gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerek. Şu anki büyük kulüpler, geçmişt
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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: "UEFA organizasyonlarının Atalanta, Celtic, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray’a ihtiyacı var. Herkesin bir şansa sahip olduğunun bilinmesi gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerek. Şu anki büyük kulüpler, geçmişte büyük bir kulüp değildi."
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