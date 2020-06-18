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UEFA, FFP’de esneme yapacağını duyurdu!

UEFA, KORONA VİRÜS NEDENİYLE MALİ AÇIDAN SIKINTI ÇEKECEK OLAN KULÜPLERE İYİ HABER VERDİ. 2020 MALİ DEĞERLENDİRMELERİNİN 2021 YILI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEĞİ DUYURULDU.

UEFA, FFP’de esneme yapacağını duyurdu!

UEFA, Korona virüs nedeniyle mali açıdan sıkıntı çekecek olan kulüplere iyi haber verdi. 2020 mali değerlendirmelerinin 2021 yılı ile birlikte değerlendirileceği duyuruldu.

UEFA’dan kulüplere Finansal Fair Play (FFP) için flaş bir açıklama geldi. Bugün telekonferans yöntemiyle toplanan UEFA İcra Komitesi, korona virüs salgının kulüplerin finansal yapıları üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak için Kulüp Lisanslama ve Finansal Fair Play düzenlemelerine ek olarak bir dizi geçici acil durum önlemini onayladı.

UEFA, kulüplerin transfer ve ücret yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye devam etmelerini sağlarken, birtakım esneklik sağlayacağını ve kulüplerin gelir kaybını belirlemesi için zaman tanıyacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, gelecek sene Avrupa kupalarında yer alacak olan takımlar, 31 Temmuz ve 30 Eylül tarihlerinde, borçlarının olmadığı yazığı UEFA’ya bildirecek.

2020 FFP mali yılı değerlendirmesi 2021 yılıyla birlikte değerlendirileceği açıklanırken, 2020 ve 2021 yılları mali bilançoları tek bir dönem olarak ele alacağını duyuruldu.

Öte yandan 2020-2021 UEFA kulüp müsabakalarının grup aşaması oyuncu kaydı için ise son tarihin 6 Ekim 2020 olarak belirlendiği açıklandı.

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