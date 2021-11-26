UEFA Konferans Ligi’nde toplu sonuçlar

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi’nde 5. hafta maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan Konferans Ligi’nde 5. hafta bu akşam oynanan 16 karşılaşma ile tamamlandı. 8 grupta oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
A Grubu
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - LASK (Avusturya): 0-1
HJK Helsinki (Finlandiya) - Alashkert (Ermenistan): 1-0
B Grubu
Flora (Estonya) - Partizan (Sırbistan): 1-0
Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi) - Gent (Belçika): 1-0
C Grubu
Bodo/Glimt (Norveç) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 2-0
Roma (İtalya) - Zorya (Ukrayna): 4-0
D Grubu
Randers (Danimarka) - CFR Cluj (Romanya): 2-1
Jablonec (Çekya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-1
E Grubu
Slavia Prag (Çekya) - Feyenoord (Hollanda): 2-2
Maccabi Haifa (İsrail) - Union Berlin (Almanya): 0-1
F Grubu
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kopenhag (Danimarka): 0-4
Slovan Bratislava (Slovakya) - PAOK (Yunanistan): 0-0
G Grubu
Mura (Slovenya) - Tottenham (İngiltere): 2-1
Rennes (Fransa) - Vitesse (Hollanda): 3-3
H Grubu
Kairat (Kazakistan) - Basel (İsviçre): 2-3
Karabağ (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2