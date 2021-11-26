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UEFA Konferans Ligi’nde toplu sonuçlar

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Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi’nde 5. hafta maçları tamamlandı.

UEFA Konferans Ligi’nde toplu sonuçlar
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Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi’nde 5. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan Konferans Ligi’nde 5. hafta bu akşam oynanan 16 karşılaşma ile tamamlandı. 8 grupta oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

A Grubu

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - LASK (Avusturya): 0-1

HJK Helsinki (Finlandiya) - Alashkert (Ermenistan): 1-0

B Grubu

Flora (Estonya) - Partizan (Sırbistan): 1-0

Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi) - Gent (Belçika): 1-0

C Grubu

Bodo/Glimt (Norveç) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 2-0

Roma (İtalya) - Zorya (Ukrayna): 4-0

D Grubu

Randers (Danimarka) - CFR Cluj (Romanya): 2-1

Jablonec (Çekya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-1

E Grubu

Slavia Prag (Çekya) - Feyenoord (Hollanda): 2-2

Maccabi Haifa (İsrail) - Union Berlin (Almanya): 0-1

F Grubu

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kopenhag (Danimarka): 0-4

Slovan Bratislava (Slovakya) - PAOK (Yunanistan): 0-0

G Grubu

Mura (Slovenya) - Tottenham (İngiltere): 2-1

Rennes (Fransa) - Vitesse (Hollanda): 3-3

H Grubu

Kairat (Kazakistan) - Basel (İsviçre): 2-3

Karabağ (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2

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