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UEFA, Rus takımlarını FIFA ve UEFA organizasyonlarından men etti

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UEFA, Rusya Milli Takımı ve tüm Rus kulüplerinin bir sonraki duyuruya kadar UEFA ve FIFA nezdindeki tüm müsabakalardan men edildiğini açıkladı. UEFA, Rus markası ile olan sponsorluk anlaşmasının da feshedildiğini duyurdu.

UEFA, Rus takımlarını FIFA ve UEFA organizasyonlarından men etti
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UEFA, Rusya Milli Takımı ve tüm Rus kulüplerinin bir sonraki duyuruya kadar UEFA ve FIFA nezdindeki tüm müsabakalardan men edildiğini açıkladı. UEFA, Rus markası ile olan sponsorluk anlaşmasının da feshedildiğini duyurdu.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı devam ederken, UEFA da Rusya Milli Takımı ve Rus takımları ile ilgili bir karar açıkladı. UEFA’nın açıklamasında Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerinin FIFA ve UEFA organizasyonlarından men edildiği belirtildi. Öte yandan Rus doğal gaz dağıtıcı firması ile olan sponsorluk anlaşmasının da feshedildiği açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022, 21:19
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