UEFA Şampiyonlar Ligi: Ajax: 2 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Beşiktaş deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi. Mücadele Ajax’ın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi: Ajax: 2 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Beşiktaş deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi. Mücadele Ajax’ın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada topla birlikte ilerleyen Kenan Karaman’ın ceza sahası içinde vuruşunda top ağlara gitse de ceza yayı gerisinde Timber’in daha önce yerde kalması sonucu hakem Bastien, faul gerekçesi ile golü sağmadı.

69. dakikada Dusan Tadic’in sol kanattan ortasında müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapan Sebastien Haller, kafa vuruşunu yaptı ve top az farkla üstten auta gitti.

Stat: Johan Cruyff

Hakemler: Benoit Bastien xx, Hicham Zakrani xx, Aurelien Berthomieu xx

Ajax: Remko Pasveer xx, Jurrien Timber xx, Edson Alvarez xx, Noussair Mazraoui x, Daley Blind x, Lisandro Martinez xx, Ryan Gravenberch xx, Dusan Tadic xx, Steven Berghuis xxx (Davy Klaassen dk. 72 x), Antony xx (David Neres dk. 71 x), Sebastien Haller xx

Yedekler: Jay Gorter, Charlie Setford, Perr Schuurs, Devyne Rensch, Nicolas Tagliafico, Mohammed Kudus, Kenneth Taylor, Danilo, Zakaria Labyad, Mohammed Daramy

Teknik Direktör: Erik ten Hag

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier x, Rıdvan Yılmaz x (Gökhan Töre dk. 46 x), Fabrice N’Sakala xx, Serdar Saatçı x, Umut Meraş x (Berkay Vardar dk. 73 x), Josef de Souza x, Salih Uçan xx (Oğuzhan Özyakup dk. 46 xx), Can Bozdogan x, Michy Batshuayi xx, Kenan Karaman x

Yedekler: Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Steven Berghuis (dk. 17), Haller (dk. 43) (Ajax)

Sarı kartlar: Can Bozdogan, Michy (Beşiktaş)

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