UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 - PSV Eindhoven: 0 (Maç devam ediyor)
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
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28 Temmuz 2021 Çarşamba 21:24
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Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.