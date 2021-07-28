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UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 - PSV Eindhoven: 0 (Maç devam ediyor)

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Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 - PSV Eindhoven: 0 (Maç devam ediyor)
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Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
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