UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - PSV Eindhoven: 2 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, PSV Eindhoven’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikasında ceza yayı sol çaprazı yakınlarında topla buluşan Babel’in sert şutu üstten auta gitti.
58. dakikada van Ginkel ceza yayı üzerinde rakibini çalımladıktan sonra pasını Zahavi’ye aktardı. Bu oyuncunun hafif sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu kaleci Muslera güçlükle kornere çeldi.
59. dakikada Götze’nin sağ kanattan altıpasın sağ çaprazına yaptığı ortaya hareketlenen van Ginkel’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
74. dakikada Boscagli, ceza yayı üzerinde Diagne’ye yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
75. dakikada kırmızı kart sonrası kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aytaç Kara’nın şutu kalenin hemen üzerinden dışarı gitti.
84. dakikada Emre Taşdemir’in sol kanattan son çizgiye inerek ön direğe yaptığı ortada Diagne’nin röveşata vuruşu direk dibinden ağlara gitti. 1-2
Hakemler: Massimiliano Irrati xx, Filippo Meli xx, Stefano Alassio xx
Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Luyindama xx, Marcao xx, Ömer Bayram xx (Atalay Babacan dk. 75 x), Sekidika xx, Aytaç Kara xx, Emre Kılınç xx (Emre Taşdemir dk. 66 x), Barış Alper Yılmaz xx (Ryan Babel dk. 46 x), Kerem Aktürkoğlu xx (Arda Turan dk. 67 x), Mustafa Muhammed xx (Mbaye Diagne dk. 46 x)
Yedekler: Berk Balaban, Alpaslan Öztürk, Valentine Ozornwafor, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao, Ali Yavuz Kol
Teknik Direktör: Fatih Terim
PSV Eindhoven: Drommel xx, Mwene xx, Silva xx, Boscagli xx, Max xx, Sangare xx, Götze xx (Jordan Teze 90+1 ?), Van Ginkel xx (Davy Pröpper dk. 69 x), Madueke xx (Mauro Junior dk. 69 x), Zahavi xx (Nick Viergever dk. 75 x), Gakpo xx (Bruma dk. 90+1 ?)
Yedekler: Vincent Müller, Yvon Mvogo, Armando Obispo, Fredrik Oppegard, Fode Fofana, Yorbe Vertessen
Teknik Direktör: Roger Schmidt
Goller: Madueke (dk. 37), van Ginkel (dk. 59) (PSV Eindhoven), Diagne (dk. 84) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Boscagli (dk. 74) (PSV Eindhoven)Sarı kart: Aytaç Kara (Galatasaray)