UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 3 - RB Leipzig: 4 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig’e 4-3 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Chadli’nin sağ kanattan yerden gönderdiği topta arka direkte buluşan Visca’nın, müsait pozisyonda yaptığı vuruş üstten auta çıktı.
61.dakikada Olmo’nun sağ kanattan yerden gönderdiği kestiği topa altıpas içinde Forsberg vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Olmo, Ponck’tan sıyrılarak şutunu çekti ve topu filelere gönderdi. 1-3
72. dakikada Demba Ba’dan pası alan İrfan Can’ın ceza sahası dışından yaptığı sert plase şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3
79. dakikada Poulsen’in ceza sahasına çevirdiği top önce Başakşehir savunmasına ardından da direğe çarpıp oyun alına döndü.
86. dakikada Başakşehir’in kazandığı serbest vuruşta İrfan Can’ın vuruşu filelerle buluştu. 3-3
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Del Cerro Grande xx, Juan Yuste xx, Roberto Alonso xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Rafael x, Ponck xx, Skrtel x (Epureanu dk. 46 ), Bolingoli x (Chadli dk. 36 xx), Berkay Özcan x (Mahmut Tekdemir dk. 46), İrfan Can xxxx, Deniz Türüç xxx, Visca xx (Giuliano dk. 65 x), Gulbrandsen x (Crivelli dk. 83 ?), Demba Ba xx
Yedekler: Volkan, Ahmet Kıvanç, Hasan Ali, Mehmet Topal, Aleksic, Emre Kaplan, Enes Karakuş
Teknik Direktör: Okan Buruk
RB Leipzig: Gulacsi xx, Mukiele xxx, Upamecano xxx, Konate xxx, Angelino xx, Kampl xx (Tyler Adams dk. 46 ), Sabitzer xxx, Haidara xx (Orban dk. 90+4 ?), Forsberg xxx (Alexander Sörloth dk. 65 xx), Dani Olmo xxx (Justin Kluviert dk. 88 ?), Yussuf Poulsen xxx
Yedekler: Tschauner, Josep Martinez, Samardzic, Halstenberg, Borkowski, Eric Martel, Joscha Wosz
Teknik Direktör: Julian Nagelsmann
Goller: İrfan Can Kahveci (dk. 45+3, dk. 73 ve dk. 83) (Başakşehir), Poulsen (dk. 26), Mukiele (dk. 43) Olmo (dk. 66) Sörloth (dk. 90+2) (RB Leipzig)Sarı kartlar: Skrtel, Rafael, Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Upamecano, Olmo (RB Leipzig)