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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası tekrarlanacak

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gerçekleştirilen son 16 turu kura çekimi yaşanan karışıklık sebebiyle yeniden tekrarlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası tekrarlanacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gerçekleştirilen son 16 turu kura çekimi yaşanan karışıklık sebebiyle yeniden tekrarlanacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde karışıklık yaşandı. Kura çekimi sırasında Manchester United, kendi grubundan çıkan Villarreal ile yanlışlıkla eşleşti. Ardından karışan kurada United tekrar torbaya atıldı ve PSG ile eşleşti. Yaşanan bu hatadan dolayı Villareal ve Atletico Madrid UEFA’ya itirazda bulunarak kuranın yeniden çekilmesini istedi. UEFA, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaşanan karışıklıklardan dolayı saat 17.00’de kuranın yeniden çekileceğini ifade etti.

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