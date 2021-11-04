UEFA Şampiyonlar Ligi: Sporting: 4 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nun 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz deplasmanında Sporting ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada sol kanattan Reis’in ortasında Welinton’dan seken topla buluşan Sarabia meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 4-0
69. dakikada sağ kanattan Necip’in ortasında Can’ın arka direğe aşırttığı topa Ghezzal kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Stat: Jose Alvalade
Hakemler: Sergei Karasev xx, Igor Demeshko xx, Maksim Gavrilin xx
Sporting: Adan xxx, Feddal xx, Coates xx, Inacio xx, Reis xx (Ruben Vinagre dk. 71 x), Palhinha xx, Matheus xx (Daniel Bragança dk. 5 x), Porro x (Ricardo Esgaio dk. 16 x), Gonçalves xxx (Cabral dk. 71 x), Sarabia xxx, Paulinho xxx (Nuno Santos dk. 59 x)
Yedekler: Andre Paulo, Joao Virginia, Luis Neto, Bruno Tabata, Ribeiro
Teknik Direktör: Ruben Amorim
Beşiktaş: Ersin x, Necip x, Welinton x, Montero x, Rıdvan x, Mehmet Topal x, Ghezzal x (Gökhan Töre dk. 77 x), Josef x, Atiba x (Salih dk. 60 x), Kenan Karaman x, Larin x (Can Bozdoğan dk. 60 x, Oğuzhan dk. 82 ?)
Yedekler: Mert Günok, N’Sakala, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Oğuzhan Özyakup, Alex Teixeira
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Gonçalves (dk. 31 pen. ve 38), Paulinho (dk. 41), Sarabia (dk. 56) (Sporting)
Kırmızı kart: Josef (dk. 90+1) (Beşiktaş)
Sarı kart: Larin (Beşiktaş)