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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu. Siyah-Beyazlılar C Grubu’nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund, Ajax ile mücadele edecek. Karşılaşmalar 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu. Siyah-Beyazlılar C Grubu’nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund, Ajax ile mücadele edecek. Karşılaşmalar 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu. Siyah-Beyazlılar C Grubu’nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund, Ajax ile mücadele edecek. Karşılaşmalar 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu. Siyah-Beyazlılar C Grubu’nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund, Ajax ile mücadele edecek. Karşılaşmalar 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

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Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri...
Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri...
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