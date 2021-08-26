UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu. Siyah-Beyazlılar C Grubu’nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund, Ajax ile mücadele edecek. Karşılaşmalar 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu. Siyah-Beyazlılar C Grubu’nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund, Ajax ile mücadele edecek. Karşılaşmalar 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.
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