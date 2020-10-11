UEFA Uluslar B Ligi: Rusya: 1 - Türkiye: 0 (İlk yarı)

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta 3. maçına çıkan A Milli Futbol Takımı, Rusya’ya konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Rusya’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada soldan kullanılan korner atışında Anton Miranchuk, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Artem Dzyuba’nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

23. dakikada Mert’in vuruşu kısa düştü. Miranchuk’un pasında topla buluşan Dzyuba, Kuzyaev’i gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Mert gole izin vermedi ve topu kornere gönderdi.

28. dakikada Rusya çok hızlı çıktı. Orta sahada topla buluşan Zobnin, ceza sahası önüne kadar gelip Dzyuba’yı gördü. Bu futbolcunun pasında Miranchuk gelişine sert vurup topu filelere gönderdi. 1-0

30. dakikada sol kanatta topla buluşan Umut Meraş’ın ceza sahasına yaptığı ortada yükselen Burak Yılmaz kafayı vurdu ancak kaleci Shunin topu kontrol etti.

35. dakikada Miranchuk’un pasında Dzyuba soldan bindiren Kuzyaev’i gördü. Bu futbolcunun çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Stat: VTB Arena

Hakemler: Matej Jug xx, Matej Zunic xx, Grega Kordez xx

Rusya: Shunin xx, Karavaev xxx, Semenov xx, Kudryashov xxx, Aleksandr Zhirkov xxx, Zobnin xxx, Ozdoev xx, Ionov xxx, Miranchuk xxx, Kuzyaev xxx, Dzyuba xxx

Yedekler: Safonov, Dzhanaev, Smolnikov, Kutepov, Yuri Zhirkov, Cheryshev, Gazinskiy, Bakaev, Mostovoy, Fomin, Komlichenko, Sobolev

Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov

Türkiye: Mert x, Zeki x, Merih xx, Ozan Kabak xx, Umut Meraş x, Ozan Tufan x, Mahmut x, Efecan x, Kenan x, Hakan Çalhanoğlu xx, Burak Yılmaz x

Yedekler: Gökhan Akkan, Uğurcan, Hasan Ali, Çağlar, Nazım, Okay, Cengiz, Dorukhan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç, Abdülkadir Ömür, Enes Ünal

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Miranchuk (dk. 28) (Rusya)

Sarı kartlar: Mahmut (Türkiye), Semenov (Rusya)