UEFA Uluslar B Ligi: Rusya: 1 - Türkiye: 0 (İlk yarı)

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta 3. maçına çıkan A Milli Futbol Takımı, Rusya’ya konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Rusya’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada soldan kullanılan korner atışında Anton Miranchuk, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Artem Dzyuba’nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
23. dakikada Mert’in vuruşu kısa düştü. Miranchuk’un pasında topla buluşan Dzyuba, Kuzyaev’i gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Mert gole izin vermedi ve topu kornere gönderdi.
28. dakikada Rusya çok hızlı çıktı. Orta sahada topla buluşan Zobnin, ceza sahası önüne kadar gelip Dzyuba’yı gördü. Bu futbolcunun pasında Miranchuk gelişine sert vurup topu filelere gönderdi. 1-0
30. dakikada sol kanatta topla buluşan Umut Meraş’ın ceza sahasına yaptığı ortada yükselen Burak Yılmaz kafayı vurdu ancak kaleci Shunin topu kontrol etti.
35. dakikada Miranchuk’un pasında Dzyuba soldan bindiren Kuzyaev’i gördü. Bu futbolcunun çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Hakemler: Matej Jug xx, Matej Zunic xx, Grega Kordez xx
Rusya: Shunin xx, Karavaev xxx, Semenov xx, Kudryashov xxx, Aleksandr Zhirkov xxx, Zobnin xxx, Ozdoev xx, Ionov xxx, Miranchuk xxx, Kuzyaev xxx, Dzyuba xxx
Yedekler: Safonov, Dzhanaev, Smolnikov, Kutepov, Yuri Zhirkov, Cheryshev, Gazinskiy, Bakaev, Mostovoy, Fomin, Komlichenko, Sobolev
Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov
Türkiye: Mert x, Zeki x, Merih xx, Ozan Kabak xx, Umut Meraş x, Ozan Tufan x, Mahmut x, Efecan x, Kenan x, Hakan Çalhanoğlu xx, Burak Yılmaz x
Yedekler: Gökhan Akkan, Uğurcan, Hasan Ali, Çağlar, Nazım, Okay, Cengiz, Dorukhan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç, Abdülkadir Ömür, Enes Ünal
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Miranchuk (dk. 28) (Rusya)
Sarı kartlar: Mahmut (Türkiye), Semenov (Rusya)