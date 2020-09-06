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UEFA Uluslar Ligi: Sırbistan: 0 - Türkiye: 0 (İlk yarı)

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR B LİGİ 3. GRUP İKİNCİ MAÇINDA DEPLASMANDA SIRBİSTAN İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI 0-0'LIK BERABERLİKLE TAMAMLANDI.

UEFA Uluslar Ligi: Sırbistan: 0 - Türkiye: 0 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada sağ taraftan Yusuf’un kullandığı köşe vuruşunda Mahmut arka direğe indirdi. Arka direkte Ozan Kabak’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

19. dakikada Sırbistan yarı sahasının ortalarında topla buluşan Ozan Tufan’ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Rajkovic kornere çeldi.

45. dakikada Çağlar’ın kaptırdığı topla Tadic buluşur buluşmaz pasıı Mitrovic’e aktardı. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Mitrovic’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’e çarparak kornere gitti.

Stat: Rajko Mitic

Hakemler: Aleksei Kulbakov xx, Dmitri Zhuk xx, Oleg Maslyanko xx

Sırbistan: Rajkovic xx, Milenkovic xx, Pavlovic xx, Kolarov xx, Radonjic xx, Lazovic xx (Gacinovic dk. 27 x), Gudelj xx, Maksimovic xx, Kostic xx, Tadic xx, Mitrovic xx

Yedekler: Dmitrovic, Rockov, Mladenovic, Stefan Mitrovic, Grujic, Aleksic, Djuricic, Ljajic, Vlahovic, Despotovic, Jovic

Teknik Direktör: Ljubisa Tumbakovic

Türkiye: Mert xx, Zeki xx, Ozan Kabak xx, Çağlar xx, Hasan Ali xx, Ozan Tufan xx, Orkun xx, Mahmut xx, Yusuf xx, Enes xx, Kenan xx

Yedekler: Gökhan Akkan, Uğurcan, Umut, Merih, Nazım, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Cengiz, Hakan Çalhanoğlu, Efecan, İrfan Can, Burak

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sarı kartlar: Yusuf (Türkiye) Kolarov (Sırbistan)

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