UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 2 - Rusya: 1 (İlk yarı)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki beşinci maçında Rusya’yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Ay-Yıldızlıların 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Miranchuk’un pasında Cheryshev, penaltı noktası üzerinde dönerek yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.
10. dakikada Zobnin’in ortasında topa iyi yükselen Zabolotnyi’nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.
11. dakikada Merih’in hatasında topu kapan Kuzyaev’in son çizgiye inerek pasını ceza alanı içine gönderdi. Cheryshev de düzgün bir dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
24. dakikada Semenov, bire bir mücadele içine girdiği Cenk Tosun’u çekerek yere düşürdü. Maçın hakemi, Marciniak’ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
26. dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında Caner Erkin’in ortasına ön direkte Kenan Karaman kafa ile vurdu ve takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1
28. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden kazanılan frikik atışında Cengiz Ünder’in şutu az farkla üstten auta çıktı.
Stat: Şükrü Saracoğlu
Hakemler: Szymın Marciniak xx, Pawel Sokolnicki xx, Radoslaw Siejka xx
Türkiye: Mert Günok xx, Zeki Çelik xx, Kaan Ayhan xx, Merih Demiral xx, Caner Erkin xx, Okay Yokuşlu x, Hakan Çalhanoğlu x, Ozan Tufan x, Kenan Karaman xx, Cengiz Ünder xx, Cenk Tosun xx
Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Yusuf Yazıcı, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Mert Müldür, Enes Ünal, Efecan Karaca, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Rusya: Guilherme x, Semenov x, Dzhikiya x, Kudryashov x, Zhirkov x, Ozdoev x, Kuzyaev xx, Zobnin xx, Cheryshev ? (Vyacheslav Karavaev dk. 38 ?), Miranchuk xx, Zabolotny x
Yedekler: Safonov, Dzhanaev, Roman Evgenyev, Igor Dieev, Daniil Formin, Aleksandr Sobolev, Zelimkhan Bakaev, Anton Miranchuk, Aleksei Ionov, Aleksandr Erokhin, Ivan Oblyakov
Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov
Kırmızı Kart: Andrey Semenov (dk. 24) (Rusya)Goller: Kenan Karaman (dk. 26), Cengiz Ünder (dk.32) (Türkiye), Cheryshev (dk. 11) (Rusya)