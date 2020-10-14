UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 2 - Sırbistan: 2 (Maç sonucu)

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Türkiye, Türk Telekom Stadyumu’nda Sırbistan’ı konuk etti. Ay-Yıldızlılar, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Kolarov’un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mlenkovic’in kafa vuruşu üstten auta gitti.
48. dakikada ceza alanında Filip Djuricic’in kaptırdığı topa hareketlenen Milinkovic-Savic’in Okay Yokuşlu’nun müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Kabakov, penaltı noktasını gösterdi.
49. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına gelen Mitrovic’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
57. dakikada ceza yayında Kenan Karaman ile duvar pası yaparak ceza sahası içine giren Hakan Çalhanoğlu yerden vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2
61. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun pasıyla ceza yayı sol tarafında topu önünde bulan Cengiz Ünder’in vuruşunda kaleci Dmitrovic gole izin vermedi.
65. dakikada Mitrovic’in ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’un müdahalesinin ardından direğe de çarparak oyun alanına geri döndü.
70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder’in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşu kaleci Dmitrovic sağ köşeye uzanarak çıkardı.
76. dakikada Sırbistan savunmasının uzaklaştırmak istediği topta Hakan Çalhanoğlu buluştu. Hakan’ın sert şutunda top Ozan’ın önüne düştü. Altıpas üzerinde topla bulaşan Ozan, takımına berberliği getiren golü kaydetti. 2-2
82. dakikada Lazovic’in sağ kanattan ortasına Vlahovic kafa ile vurdu. Mert’i geçen topu Merih çizgi üzerinden son anda çıkararak tehlikeyi savurdu.
86. dakikada ceza yayında topla buluşan Sergej Milinkovic-Savic’in sert şutunda Mert Günok sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.
90+3. dakikada sağ kanattan gelişen Sırbistan atağında, Gudelj’in göğüs pasını alan Vlahovic’in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Georgi Kabakov xx, Martin Margaritov xx, Diyan Valkov xx
Türkiye: Mert Günok xx, Zeki Çelik xx, Merih Demiral xxx, Mahmut Tekdemir xx (Yusuf Yazıcı dk. 76 x), Hasan Ali Kaldırım x (Umut Meraş dk. 27 xx), Ozan Tufan xxx, Okay Yokuşlu xx, Cengiz Ünder xx (Abdülkadir Ömür dk. 86 ?), Hakan Çalhanoğlu xx, Kenan Karaman xx, Burak Yılmaz xx
Yedekler: Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Enes Ünal, Nazım Sangare, Emre Kılınç, Ahmed Kutucu, Orkun Kökçü
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Sırbistan: Marko Dimitrovic xx, Aleksandar Kolarov xx, Nikola Milenkovic xx, Aleksandar Mitrovic xx, Mihailo Ristic xx (Filip Mladenovic dk. 46 x), Nemanja Maksimovic xx, Sergej Milinkovic-Savic xxx, Sasa Lukic xx, Darko Lazovic xx, Stefan Mitrovic xxx (Nemanja Gudelj dk. 75 x), Filip Djuricic xx (Dusan Vlahovic dk. 75 x)
Yedekler: Predrag Rajkovic, Dorde Nikolic, Nikola Maras, Danijel Aleksic, Luka Jovic, Mijat Gacinovic, Djordje Despotovic, Adem Ljajic
Teknik Direktör: Ljubisa Tumbakovic
Goller: Milinkovic-Savic (dk. 21), Mitrovic (dk. 49) (Sırbistan), Hakan Çalhanoğlu (dk. 57), Ozan Tufan (dk. 76) (Türkiye)
Kırmızı kart: Burak Yılmaz (dk. 90)
Sarı kartlar: Okay Yokuşlu (Türkiye), Stefan Mitrovic, Aleksandar Mitrovic, Aleksandar Kolarov (Sırbistan)Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 00:01