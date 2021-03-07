UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund-Sevilla maçını yönetecek.Çakır, Almanya’nın Dortmund ile İspanya’nın Sevilla takımları arasında 9 Mart 2021 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçını yönetecek. Almanya’nın Dortmund şehrindeki BVB Dortmund Stadyumu’nda TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.