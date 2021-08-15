UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçında Sheriff Tiraspol ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Moldova’nın Sheriff Tiraspol ile Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımları arasında 17 Ağustos Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesini yönetecek.

Moldova’nın Tiraspol şehrindeki Sheriff Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak müsabakada Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu’ndan Bastian Dankert VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.