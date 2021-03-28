banner4035

UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu’nda bugün İzlanda ile Danimarka arasında oynanacak mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev
banner3909

2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu’nda bugün İzlanda ile Danimarka arasında oynanacak mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İzlanda ile Danimarka arasında bugün oynanacak 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu müsabakasını yönetecek. Bu karşılaşma Halil Umut Meler’in turnuvadaki ikinci görevi olacak.

Macaristan’ın Gyor şehrindeki Gyirmoti Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak maçta Meler ’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Norveç Futbol Federasyonu’ndan Espen Eskas olacak.
YORUM EKLE
Gönder

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3212

banner3841