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UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Almanya’nın Union Berlin ile Finlandiya’nın KuPS Kuopio takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Play-Off müsabakasında düdük çalacak.

UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Almanya’nın Union Berlin ile Finlandiya’nın KuPS Kuopio takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Play-Off müsabakasında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in Almanya’nın Union Berlin ile Finlandiya’nın KuPS Kuopio takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Play-Off müsabakasında görev alacağı belirtildi. Almanya’nın Berlin şehrindeki Olimpiyat Stadyumu’nda saat 21.15’de başlayacak karşılaşmada, Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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