FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Konferans Ligi’nde görev alacak. Özkahya, yarın UEFA Konferans Ligi G grubunda oynanacak olan Rennes - Tottenham mücadelesinde düdük çalacak. Fransa’da oynanacak olan karşılaşmada Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
UEFA’dan Halis Özkahya’ya görev
FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Konferans Ligi G grubunda oynanacak olan Rennes-Tottenham mücadelesini yönetecek.