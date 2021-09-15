UEFA’dan Halis Özkahya’ya görev

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Konferans Ligi G grubunda oynanacak olan Rennes-Tottenham mücadelesini yönetecek.

UEFA’dan Halis Özkahya’ya görev
banner3909
banner4336

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Konferans Ligi G grubunda oynanacak olan Rennes-Tottenham mücadelesini yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Konferans Ligi’nde görev alacak. Özkahya, yarın UEFA Konferans Ligi G grubunda oynanacak olan Rennes - Tottenham mücadelesinde düdük çalacak. Fransa’da oynanacak olan karşılaşmada Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
(Özel) Küçükçekmece’de bina sakini gibi girip...
(Özel) Küçükçekmece’de bina sakini gibi girip...
  1. ASAYİŞ

banner4389

banner4322

banner3841