UEFA’dan Melis Özçiğdem’e görev

FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde Spartak Subotica-Wolfsburg maçını yönetecek.FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem, Sırbistan’ın Spartak Subotica ile Almanya’nın Wolfsburg takımları arasında 9 Aralık 2020 Çarşamba günü oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Son 32 Tur birinci müsabakasını yönetecek. Sırbistan’ın Subotica şehrindeki Gradski Subotica Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak müsabakada Melis Özçiğdem’in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Betül Nur Yımaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.