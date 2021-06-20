UEFA’dan Murat Ilgaz’a görev

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UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Finlandiya ile Belçika arasında yarın oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu karşılaşmasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

UEFA’dan Murat Ilgaz’a görev
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UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Finlandiya ile Belçika arasında yarın oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu karşılaşmasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcimiz Murat Ilgaz, Finlandiya ile Belçika takımları arasında 21 Haziran 2021 Pazartesi günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Rusya’nın Saint Petersburg Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak" dedi.
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