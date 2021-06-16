UEFA’dan Murat Ilgaz’a görev

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UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, İsveç ile Slovakya arasında 18 Haziran’da oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

UEFA’dan Murat Ilgaz’a görev
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UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, İsveç ile Slovakya arasında 18 Haziran’da oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcimiz Murat Ilgaz, İsveç ile Slovakya takımları arasında 18 Haziran 2021 Cuma günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Rusya’nın Saint Petersburg Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma TSİ 16.00’da başlayacak" denildi.
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