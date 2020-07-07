Ufuk Bek;"Başkana yakıştıramadım!"

Silivrispor'un eski Kaptanlarından olan,Ufuk Bek kongre süreci ve Başkan Taylan Güraslan ile alakalı açıklama yaptı.

Ufuk Bek'in açıklaması şu şekilde oluştu; "Silivrispor kulübüne uzun yıllar futbolcu, antrenör ve yönetici olarak hizmet etmiş ve geçtiğimiz yıl başkan adayı olmuş gerçek bir "Silivrisporlu" olarak bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Geçtiğimiz günlerde resmi Facebook sayfasından paylaşılan Taylan Güraslan' ın kongre tarihi hakkındaki "YALAN açıklamasını" Silivrispor başkanlığı makamında bulunan birine hiç yakıştıramadım. Silivrispor gibi mazisi birçok başarıyla dolu, sayısız oyuncu yetiştirmiş saygın bir camianın üyelerinin yüzlerine dalga geçer gibi bakarken "Yalan söylemenin" elbette bir bedeli olmalı. Pandemi sürecinde "çalışamadık diyerek" hesap cetvelini vermekten kaçınanların kısa sürede 180 üye yapması da oldukça dikkat çekici! Yaklaşan kongre sürecinde sporseverlerin kendisine gereken yanıtı vereceğinden eminim. Tüm bu yaşananları spor kamuoyunun bilgisine sunuyorum." Saygılarımla...H. Ufuk BEK