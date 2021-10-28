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Uğur Kaan Yıldız: “Galibiyet alışkanlığımızı sürdürmek önemli”

Bursaspor’un Fenerbahçe’den kiraladığı Uğur Kaan Yıldız, ilk kez yeşil-beyazlı formayı terklettiği Ceyhanspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Uğur Kaan Yıldız: “Galibiyet alışkanlığımızı sürdürmek önemli”
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Bursaspor’un Fenerbahçe’den kiraladığı Uğur Kaan Yıldız, ilk kez yeşil-beyazlı formayı terklettiği Ceyhanspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bursaspor’un Fenerbahçe’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Uğur Kaan Yıldız, yeşil-beyazlı formayı ilk kez Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Ceyhanspor maçında terletti. Başarılı bir oyun ortaya koyan 19 yaşındaki futbolcu, duygularını ise sosyal medya hesaplarından paylaştı. Uğur Kaan Yıldız, “Bursaspor formasıyla ilk maçım. Galibiyet alışkanlığımızı sürdürmek önemliydi. Daha nicelerine” ifadelerini kullandı.

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