UIPM Online Grand Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek pentatletler belli oldu

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun düzenlediği ‘Modern Pentatlon 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Online Yarışı’nın kazananları belli oldu. 7 pentatlon sporcusu ‘UIPM Online Grand Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF), 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün anlam ve önemine ithafen 17-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlediği ‘Modern Pentatlon 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Online Yarışı’ tamamlandı. Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) ile koordineli bir şekilde düzenlenen ve atıcılık alt branşı üzerinden yapılan çevrimiçi müsabaka, ‘U15’, ‘U22’, ‘U40’ ve ‘Masterlar’ kategorilerinde gerçekleştirildi.

Yedi pentatlet ‘UIPM Online Grand Finali’nde yarışacak

17-18 Temmuz 2020 tarihlerinde sporcuların karşılıklı olarak üç setlik düellolar şeklinde yarıştığı eleme müsabakalarında, en kısa sürede 5 isabetli atış yapan sporcular elemeleri geçerek 19 Temmuz 2020 tarihinde online olarak düzenlenen yarı final ve finalde yarıştı. Beş setlik düellolar şeklinde yapılan finallerin U-15 Kadınlar kategorisinde Neva Naz Güvenç, U-15 Erkekler kategorisinde Aybars Aksakal, U-22 Kadınlar kategorisinde Melis Altın, U-22 Erkekler kategorisinde Dora Nusretoğlu, U-40 Kadınlar kategorisinde İpek Akşin, U-40 Erkekler kategorisinde Arda Selçuk ve Master Erkekler kategorisinde ise Kaan Altın şampiyon oldu.

‘U15’, ‘U22’, ‘U40’ ve ‘Masterlar’ kategorilerinde kazanan sporcular, UIPM’in tüm ülkelere açık olarak düzenleyeceği ‘UIPM Online Grand Final’ yarışında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.