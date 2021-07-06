Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu 11 Temmuz’da yapılacak

Bakırköy Belediyesi’nin, Srebrenitsa Soykırımı’nda hayatını kaybedenlerin anısına 11 Temmuz Pazar günü Yeşilkoy-Florya sahilinde ‘Unutma Unutturma’ sloganıyla düzenleyeceği koşunun lansman toplantısı yapıldı.

Yeşilyurt Spor Kulübü’nde düzenlenen basın toplantısına Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Şemside Yener ve çeşitli Balkan Dernekleri temsilcileri katıldı. Düzenlenecek koşunun bir yarış niteliğinde olmadığını ve koşuya katılan herkesin birinci olacağını söyleyen Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, "Bakırköy Belediyesi ile Türkiye Bosna Sancak Derneği, Srebrenitsa hayatını kaybeden ve bu sene 26. yılını andığımız Serebrenitsa, Boşnak Soykırımı’nın bir sonucu. Srebrenitsa’da hemşehrilerimiz şehit edilmiştir. Orada 1 hafta içinde çocukların ve kadınları otobüslerle tahliye ederek Hollandalı Birleşmiş Milletler (BM) Komutanı’nın güvenli bölge ilan ettiği yerde Boşnakların silahlarını toplayarak onları silahsız, savunmasız bıraktığı ve sonuçta Sırp milislerin, devlet güçleriyle gerçekleştirdiği soykırımın 26’ıncı yılı. İnsanlık adına utanç verici, bir daha hiçbir yerde hiçbir şekilde yaşanmaması için unutulmaması ve unutturulmaması için birlikte bu organizasyonu yapıyoruz. 11 Temmuz sabahı 8 bin metrelik bir koşu yapıyoruz. Herkes bu koşu sonunda madalya sahibi olacak ve herkes birinci olacak. Finalde bir kupa olmayacak. Bu bir yarış değil" dedi.

"Organizasyonu geleneksel hale getirmek istiyoruz"

Bu organizasyonu geleneksel hale getirmek istediklerini de aktaran Ganiç, "Balkan camiasının yaşadığı acılar için ayrı ayrı etkinlik düzenlemek için hazırlığımız var. Uluslararası bir koşu olarak tanımladık ama bu bir yarış değil bir koşu. Amaç, buraya katılmak ve unutmamak, dünyanın hiçbir yerinde bu tür acıların yaşanmaması için elimizden geleni yapmak. Srebrenitsa’da insanlık öldü. 50 bin kadın tecavüze uğradı, birçoğu zorla doğurmak zorunda kaldı. O kadınların travması devam ediyor. Bu organizasyonu geleneksel bir hale getirmek ve büyütmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sancaktar: "Srebrenitsa asla unutulmayacak"

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar ise Srebrenitsa’nın bir soykırım sembolü olduğunu kaydederek, "Tam 26 yıl oldu. BM tarafından güvenli bölge ilan edilen ve o dönemde Hollandalı askerler tarafından sözde korunan Srebrenitsa bölgesinde Çetnikler tarafından soykırım suçu işlendi. Oluş şekli ve zamanı ile dünya tarihinin en karanlık zamanlarından biridir. Binlerce kişi işkence ile öldürüldü. Ortaya çıkarılan toplu mezarlarda ölenlerin kimlik tespiti yapılıyor. Bugüne kadar 7 bin kişinin kimliği tespit edildi. Uluslararası Adalet Divanı, adaletle uzaktan yakından ilgisi olmayan siyasi ve diplomatik bir kararla Bosna’da gerçekleşenlerden sadece Srebrenitsa’dakini soykırım olarak kabul etti. Sırbistan’ı soykırımı engellemekte yetersiz kalmakla suçladı. Srebrenitsa binlerce kişinin öldürüldüğü yer değil tüm Bosna’da yapılan soykırımın, kültür yıkımının sembolüdür. Srebrenitsa 8 bin 372 kişinin öldürüldüğü yer değil bir şehir yıkımının sembolüdür. Avrupa güçlerinin ve ülkemizde belli bir kesimin inandığı gibi tarihi nefretlerin birden ortaya çıkmasıyla değil Büyük Sırbistan düşüncesine kapılan Çetniklerin planlayarak gerçekleştirdiği bir soykırımdır. Srebrenitsa yüzyılın başında Sırp Çetnikler tarafından Boşnaklara uygulanan soykırımının sembolüdür. Srebrenitsa unutulmayacak, unutturulmayacak ve yok edilemeyecek bir güce erişmiştir. Boşnak kardeşlerimizin hem tarihe hem gelecek kuşaklara karşı sorumlulukları farklıdır. Bize düşen görev soykırımı unutturmamak ve adaletin inşasına katkıda bulunmaktır. Bu anlamlı etkinliği bizimle gerçekleştiren Bakırköy Belediye Başkanı’na ve tüm çalışanlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Srebrenitsa asla unutulmayacak" şeklinde konuştu.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Şemside Yener de organizasyon için Bakırköy Belediye’sine teşekkür etti. Organizasyonun sonunda tüm katılımcılara Srebrenitsa çiçeği olan madalya verileceği belirtildi.

Toplantı, çekilen hatıra fotoğrafının ardından tamamlandı.