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Ümit Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası elemeleri fikstürü belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı’nın 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası elemeleri fikstürü belli oldu. Ümit Milliler’in I Grubu’nda oynayacağı karşılaşmalar 8 Haziran 2021’de başlayıp 14 Haziran 2022’de sona erecek.

Ümit Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası elemeleri fikstürü belli oldu
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Ümit Milli Futbol Takımı’nın 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası elemeleri fikstürü belli oldu. Ümit Milliler’in I Grubu’nda oynayacağı karşılaşmalar 8 Haziran 2021’de başlayıp 14 Haziran 2022’de sona erecek.

Grubumuzdaki ilk müsabakasında 8 Haziran 2021’de Kazakistan’a konuk olacak olan Milliler, ardından 3 Eylül’de kendi sahasında Belçika ile oynadıktan sonra 7 Eylül’de yine kendi sahasında İskoçya’yı konuk edecek. 12 Kasım’da Belçika ile deplasmanda karşılaşacak olan Ümit Milliler, 16 Kasım’da kendi sahasında Danimarka ile üç puan mücadelesi verecek. Ay-yıldızlılar, 25 Mart 2022’de deplasmanda İskoçya ile oynadıktan sonra 10 Haziran 2022’de kendi sahasında Kazakistan ve 14 Haziran 2022’de deplasmanda Danimarka maçları ile elemeleri tamamlayacak.

2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu maç programı şöyle:

08.06.2021 Kazakistan - Türkiye

03.09.2021 Türkiye - Belçika

07.09.2021 Türkiye - İskoçya

12.11.2021 Belçika - Türkiye

16.11.2021 Türkiye - Danimarka

25.03.2022 İskoçya - Türkiye

10.06.2022 Türkiye - Kazakistan

14.06.2022 Danimarka - Türkiye
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