banner4035

Ümit Milli Takım Antrenörü Mehmet Yıldırım’ın anne acısı

Türkiye Futbol Federasyonu Ümit Milli Takımı ve U14 Milli Takım Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım’ın annesinin ölümü sebebiyle

Ümit Milli Takım Antrenörü Mehmet Yıldırım’ın anne acısı
banner3909

Türkiye Futbol Federasyonu Ümit Milli Takımı ve U14 Milli Takım Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım’ın annesinin ölümü sebebiyle

taziye mesajı yayınladı.

TFF’den yapılan açıklamada; "Ümit Milli Takım Antrenörü ve U14 Milli Takım Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım’ın annesi Çiçek Yıldırım’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Çiçek Yıldırım’ın cenazesi bugün öğle saatlerinde Konya’da toprağa verildi. Merhume Çiçek Yıldırım’a Allah’tan rahmet; Sayın Mehmet Yıldırım, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
YORUM EKLE
Gönder

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841