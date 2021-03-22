Ümit Milliler, Hırvatistan ve Sırbistan maçı hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ve Sırbistan ile oynanacak hazırlık mücadeleleri öncesi İstanbul’da toplandı. İdman sırasında Teknik Direktör Tolunay Kafkas, genç oyuncularla bire bir sohbetler yaptı.
Kafkas, oyuncularla yakından ilgilendi
İdman öncesinde Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, futbolcularıyla yakından ilgilendi. Kafkas özellikle antrenman sırasında Kayserispor’un genç file bekçisi Doğan Alemdar ile Beşiktaş’ta forma giyen Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz ile sohbet etti.Ümit Milli Takım, 26 Mart Cuma Hırvatistan ile oynayacakları mücadele öncesinde bugün Zagreb’e uçacak.