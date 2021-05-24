Ümit Milliler, Ukrayna maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı, 2 Haziran’da Ukrayna ile yapacağı hazırlık maçının çalışmalarını sürdürdü.

Ümit Milli Takım, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde 2 Haziran Çarşamba günü İstanbul’da Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Top sürme ve kapmayla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde dar alanda taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz, Efe Tatlı, Rahmi Anıl Başaran, Muhammed Egemen Pehlivan, Anıl Yaşar katılmadı.

Öte yandan idman, drone çekimleri ile kayıt altına alındı.