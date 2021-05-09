Ümit Şengül: "44 yıllık hasrete son verdiğimiz için mutluyuz"

GZT Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, 44 yıl sonra Süper Lig’e çıkmalarıyla ilgili olarak, "44 yıllık hasrete son verdiğimiz için mutluyuz. Sezon başı büyük badireler atlattık ama şampiyonluk inancımızı kaybetmedik" dedi.TFF 1. Lig’in 34. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Tuzlaspor’u 2-1 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen Giresunspor’da Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şengül, sezon başında büyük sıkıntı çektiklerinin altını çizerek, “Günün sonunda 44 yıllık hasrete son verdiğimiz için mutluyuz. Çok büyük badireler atlattık. Sezon başı çok büyük sıkıntılar yaşadık. Transferimiz açıldı ilk maçımıza genç takımla çıktık ama hiçbir zaman şampiyonluk inancımızı kaybetmedik. İnanılmaz işler başardık. 12 maçlık galibiyet serisi, 16 maçlık namağlup bir ivme yakaladık. Bir ara tökezledik ama yolun sonuna doğru Samsunspor’u yenerek ayağa kalktık, bugünlere geldik. Bugün de burada Tuzlaspor’u yenerek şampiyonluğumuzu ilan ettik. Herkesi kutlamak istiyorum. Giresun halkı, belediye başkanı, valisi, mülki amiri, milletvekilleri futbolcu grubuyla, teknik heyetiyle bir bütün olduk. Bir aile olduk ve büyük işler başardık. Süper Lig’i yakaladığımız için çok mutluyuz. Bundan sonra Süper Lig’de kalıcı olabilmek için de doğru yapılanma gerekiyor. Giresunspor bunu da bu yönetimle başaracak güçte. İnşallah Süper Lig’de uzun yıllar kalır ve Giresun halkına güzel maçlar izletiriz. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz” açıklamasını yaptı.