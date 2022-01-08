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Ümit Şengül: "İstekli bir oyun ortaya koyduk"

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Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, istekli oyun ile kazanmaları gereken bir müsabakayı geride bıraktıklarını söyledi.

Ümit Şengül: "İstekli bir oyun ortaya koyduk"
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Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, istekli oyun ile kazanmaları gereken bir müsabakayı geride bıraktıklarını söyledi.

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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şengül, maça çok yüksek tempoda başladıklarını ve golü erken bulduklarını belirterek, "İnanılmaz bir ilk yarı oynadık, maça çok yüksek tempoda başladık. İstekli, arzulu oyun ortaya koyduk. Kazanmamız gereken bir maçtı. Puan tablosunda istemediğimiz yerdeyiz. Kaliteli bir kadromuz var. Önümüzdeki hafta transferinde açılmasıyla yapacağımız takviyelerle ligi iyi bir konumda bitireceğimize inanıyoruz. Çok istedik ve başardık" ifadelerini kullandı.

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