Ümraniyespor-Bursaspor maçının hakemi Alper Akarsu oldu

Bursaspor’un deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hakemi Alper Akarsu oldu. Akarsu, ilk kez yeşil-beyazlı takımın maçını yönetecek.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre Perşembe günü saat 13.30’da oynanacak olan Ümraniyespor-Bursaspor maçını hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Dördüncü hakem ise Gürcan Hasova olacak. Hem ev sahibi ekip hem de yeşil-beyazlı takım, genç hakem yönetiminde ilk kez bir müsabakada ter dökecek.