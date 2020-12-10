Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: “Kopuk kopuk oynadık”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Boluspor mağlubiyeti sonrası, “Kopuk kopuk oynadık, mesafe çok büyüdü, çok fazla üretmedik, rakibe çok fazla pozisyon verdik” dedi. Seriye devam ettikleri için mutlu olduklarını belirten Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer ise, “Üstüne koyarak devam ediyoruz ve mutluyuz” açıklamasını yaptı.
Erginer: “Üstüne koyarak devam ediyoruz”Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer ise, “Üst üste kazandığımız iki maçtan sonra bu maç çok önemliydi. Hem çıkışımızı devam ettirmek hem de deplasmandaki ilk galibiyetimizi almak istiyorduk. Oyunda da bir standart yakalamak istiyoruz. Sonuçlarda da standart yakalamak istiyoruz. Maç istediğimiz gibi geçti. Maçın zor olacağını biliyorduk. Bunu oyuncularıma da ifade etmiştim. İyi hazırlandık maça. Bulduğumuz pozisyonları da değerlendirdik. Baktığımızda genel anlamda üstün olduğumuz taraflar var, Ümraniye’nin iyi olduğu anlar da var. Bu maçtan çıkaracağımız derseler de var. İyi oyunumuzu sürdürüyoruz. Üç haftadır gol yemiyoruz. Üstüne koyarak devam ediyoruz ve mutluyuz” şeklinde konuştu.